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Zimbabve Başkanı Robert Mugabe istifa etti

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Zimbabve Başkanı Robert Mugabe istifa etti
37 yıldır Zimbabve'yi yöneten devlet başkanı Robert Mugabe, askeri darbenin ardından istifa etti.

Robert Mugabe’nin 37 yıldır devam ettirdiği Zimbabve Devlet Başkanlığı görevi bugün sona erdi.

Mugabe istifa mektubunda, isteyerek istifa ettiğini söylerken, “İstifa ettim çünkü gücün sorunsuz bir şekilde aktarılmasını istedim” ifadesini kullandı.

Mugabe’nin istifa mektubunu parlamentoya sunduğu kaydedilirken Parlamento Sözcüsü Jacob Mudenda, istifa mektubunu duyururken parlamentoda kutlama yapıldı. Mugabe geçtiğimiz hafta ordu tarafından ev hapsine alınmış ve hem genelkurmay başkanı hem de savunma bakanıyla görevi bırakma konusunda müzakere yapmıştı.

Mudenda, Mugabe’nin istifa mektubunda yerine kimin oturacağını söylememesinin ardından konuştu. Mudenda, “Yeni liderin en geç çarşamba gününün sonuna kadar yerine geçmesi için yasal düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Geçtiğimiz hafta Mugabe’nin ihraç edildiği ZANU-PF Partisi’nin yeni lideri Lovemore Matuke, “Gönüllü olarak istifa etmesinden dolayı çok mutluyum. Aksi takdirde çok ciddi utanç olacaktı” dedi. Öte yandan bu kararın duyulmasıyla birlikte binlerce Zimbabveli sokağa döküldü.

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