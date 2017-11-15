Zimbabve ordusundan açıklama: Devlet başkanı ve eşi elimizde

Zimbabve'de yönetime el koyan ordudan açıklama geldi. Yapılan açıklamada Devlet Başkanı Robert Mugabe ve eşi Grace Mugabe'nin gözaltında olduğu ifade edildi.

Dün gece yaşanan hareketlilik bir darbe söylentisi başlatmış, ancak ordu taraftarları bunu "kansız bir düzeltme" olarak nitelendirmişlerdi. Mugabe'nin müttefiki Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, Mugabe ile görüştüğünü ve 93 yaşındaki siyasetçinin iyi olduğunu ancak ama evinde tutulduğunu söyledi.

Zimbabve'de ordu ilk kez böyle bir girişimde bulunuyor. Mugabe dünyada en uzun süre görev yapan liderlerden biri ve en yaşlı devlet başkanı konumunda bulunuyor.

Zimbabveliler bankaların önünde para çekmek için kuyruklar oluşturdukları, başkentin caddelerinde askerlerin devriye gezdiği, Zimbabvelilerin bir kısmını normal hayatına devam ettiği, bir kısmının da gelişmeleri takip ettiği bildiriliyor.

AVRUPA'DAN TEPKİ

Ordunun müdahalesine Avrupa'dan tepki geldi. AB Komisyonu Sözcüsü Catherine Ray, Zimbabve'deki krize "barışçıl bir çözüm" bulunması çağrısında bulundu. Ray yaptığı açıklamada, "Bütün ilgili oyuncuları çatışmadan diyaloğa ve barışçıl bir çözüm yoluna çağırıyoruz" dedi.

Ray vatandaşların temel haklarına saygı duyulması ve anayasal düzen ve demokratik yönetişime rıza gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, neler olduğunu "çok yakından" takip ettiklerini aktardı.

AB 2002 yılında Zimbabve'ye ambargo uygulamaya başlamıştı. ABD de Zimbabve'ye ambargo uyguluyordu. Mugabe geçen yıl ambargoların "yanlış" olduğunu savunmuş, maaş ödemelerindeki aksaklıktan bu durumu sorumlu tutmuştu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Romatet-Espagne de Zimbabve'deki gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini söyleyerek, anayasal hukuka ve Zimbabve halkının meşru isteklerine bağlı olduklarını tekrar etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da bir açıklama yaparak, tarafları şiddetten uzak durmaya çağırdı.

Mugabe'nin halefine dair tartışmalar

Zimbabve’de 1980 yılından bu yana ülkeyi yöneten Robert Mugabe’nin halefinin kim olacağı tartışılıyordu. Mugabe’nin uzun zamandır yardımcılığını yürüten Emmerson Mnangagwa’nın işine son vermesi ile ülkedeki siyasi kriz geçen hafta doruk noktasına ulaşmıştı.

Mugabe'nin eşi Grace Mugabe'yi gelecek ayki parti kongresinde Mnangagwa’nın yerine başkan yardımcısı yapmayı planladığı bildiriliyor.

Zimbabve’de ordu şimdiye dek Mugabe ve aynı zamanda ordu komutanı Chiwenga’ya yakınlığı ile bilinen Mnangagwa’yı destekliyordu. Mugabe 2018 yılında devlet başkanlığına yeniden aday olacağını duyurmuştu.

Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olarak kabul edilen 15 milyonluk nüfusa sahip Zimbabve’de kriz, Generalkurmay Başkanı Constantino Chiwenga’nın pazartesi günü Mugabe hükümetini kamuoyu önünde tehdit etmesi ile tırmanmaya başladı.

Chiwenga, ülkedeki kriz nedeniyle ordunun "müdahaleye" hazır olduğunu söyledi. Bunun üzerine iktidardaki Zanu-PF partisinin salı akşamı yaptığı açıklamada Chiwenga’nın açıklamalarının anayasal düzene karşı şiddete dayalı bir ayaklanmaya tahrik ve vatan hainliği ile eşdeğer olduğu belirtildi.