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Zimbabve’de darbe yapıldı

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Zimbabve’de darbe yapıldı
Zimbabve'de ordu yönetime el koydu. Bakanların ve bazı hükümet yetkilililerinin gözaltına alındığı bildirildi.

Afrika ülkesi Zimbabve’de ordu yönetime el koydu. Ordu tarafından yapılan açıklamada, 93 yaşındaki Devlet Başkanı Robert Mugabe’nin etrafında bulunan “suçluların hedef alındığı bir operasyon” yapıldığı iddia edildi.

Mugabe ve ailesinin güvende olduğu açıklandı. Ordu sözcüsünün devlet televizyonundan gece yarısı yaptığı açıklamada, operasyon tamamlandığı zaman “normale dönüleceğinin” garantisi verildi.

“Ordunun yönetime el koyması söz konusu değildir” denen açıklamada, hedefin Mugabe’nin çevresindeki ‘suç şebekesi’ olduğu ifade edildi ve “Görev başarıyla tamamlanır tamamlanmaz hayatın normale dönmesini bekliyoruz” dendi.

MALİYE BAKANI GÖZALTINDA

Zimbabve ordusu, Maliye Bakanı Ignatius Chombo’nun da gözaltına alındığını açıkladı.

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