Zimbabwe Devlet Başkanı Mugabe, darbenin ardından ortaya çıktı

Zimbabwe'de yaşanan gerilim ve askeri müdahalenin ardından Devlet Başkanı Mugabe'nin Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'yla çekilmiş fotoğraflarını bastı.

Zimbabwe Devlet Başkanı Robert Mugabe, kabinesinin iki bakanı ve Genelkurmay Başkanı’yla birlikte Güney Afrikalı heyetle bir araya geldi.

Askerler televizyonda yaptıkları açıklamada, Mugabe’yi değil “çevresindeki suçluları” hedef alacaklarını açıklamışlardı.

Zimbabwe’de ev hapsinde olan 93 yaşındaki Mugame’nin Harare’deki “Mavi Çatı olarak bilinen evinde kaldığı ve istifa etmeyeceği bugün kendisine yakın kaynaklar tarafından aktarılmıştı.

Askeri darbe sonrasında Herald’ın websitesinde Mugabe, General Constatino Chiwenga, Savunma Bakanı Sydney Sekeramayi ve İçişleri Bakanı Kembo Mohadi ile birlikte görüntülendi.

Fotoğraflarda Güney Afrikalı yetkililer arasında İçişleri Bakanı Bongani Bongo ve Savunma Bakanı Mapisa Nqakula da yer alıyor.