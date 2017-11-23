Zirveyi görmüştü, dolar ne kadar oldu?

Doların küresel piyasalardaki bu zayıflaması, dolar/TL paritesine de yansıdı ve dün 3.9824 lira ile tarihi rekor düzeye tırmanan dolar, Fed tutanaklarının açıklanmasının ardından kademeli olarak bugün 3.9349 liraya kadar indi.

Dolar ile birlikte düşerek 4.6747 liradan 4.6265 liraya kadar inen euro da, daha sonra 4.65- 4.66 lira aralığında hareket etmeye başladı.

Fed’in son toplantısına ilişkin dün gece açıklanan tutanakların en dikkat çekici yanı, Federal Açık Piyasa Komitesi üyelerinin “düşük enflasyona yönelik endişelerin arttığını yansıtması” oldu. Düşük enflasyona ilişkin kaygıların, küresel piyasalarda “Fed’in gelecek yıl faiz artırma konusunda daha temkinli davranabileceği” yolunda beklentilere neden olması da, dolardan çıkışları artırdı.

AB ABD hatta NATO ile gerilen ilişkiler sonrası siyasetin TCMB’ye yönelik artan eleştirilerinin etkisiyle 3.98’e kadar yükselerek tarihi zirvesini yenileyen dolar/TL bugün ABD Merkez Bankası faiz kararlarına ilişkin beklentilerle güne düşüşle başladı.

Bankacılar TCMB politikalarının, jeopolitik ve diplomatik riskler ve gelişmelerin yakından izlenmeye devam ettiğini, TL’deki değer kazancının risklerin tam olarak son bulduğu şeklinde yorumlanmaması gerektiğini söylediler.