Ziyaret bahane petrol şahane

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Irak'ın kuzeyindeki petrol zengini Kürt bölgesini ziyaret etti. Enerji kaynaklarına göz diken Fransız lider Barzani'ye büyük yakınlık gösterdi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın ardından Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentine geçen Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, peşmergebaşı Mesut Barzani'ye büyük yakınlık göstererek sarmaş dolaş oldu! Hollande'nin bu samimiyeti, Kürt bölgesindeki petrol zenginliğine bağlandı. Kaynaklar, Fransız lider Hollande'ın bölgedeki enerji kaynaklarına göz diktiğini savundu. Hollande, Erbil'de peşmergebaşı Mesud Barzani tarafından karşılandı. Karşılama töreninde bölgenin başbakanı Neçirvan Barzani ve bir diğer bölgesel yetkili Mesrur Barzani ile çok sayıda yetkili de hazır bulundu. Rudav'ın aktardığına göre, Barzani ile havalimanında kısa bir görüşme gerçekleştiren Hollande daha sonra IŞİD'le savaşan Peşmerge güçlerini cephe hattında ziyaret etti.

MUSUL KONUSU

Hollande, Musul'u terör örgütü IŞİD'den kurtarma operasyonunun, yıllar değil birkaç hafta süreceğini belirtti. Hollande, Iraklı mevkidaşı Fuad Masum, Başbakan Haydar el Abadi ve Meclis Başkanı Selim el Cuburi ile bir araya geldi. Hollande, Musul ve Suriye'nin Rakka şehrinde terör örgütü IŞİD'e katılan Fransız vatandaşlarının olduğunu belirterek, bunların ülkeye geri dönüşlerinde mahkemeye çıkarılacaklarını ve cezalandırılacaklarını ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, şunları söyledi: "IŞİD'e katılan Fransız vatandaşlarıyla da mücadele edeceğiz. Irak tarafı da onları yakalarsa kendi yasalarına göre cezalandırır." Masum da Fransa'nın Irak ordusuna verdiği destekten övgüyle söz etti. Masum, "Yeni yılı ailelerinden uzakta geçiren buradaki Fransız askerleri selamlıyorum." diyerek, Irak'ı destekleyen Fransız halkına da teşekkürlerini iletti. Irak Cumhurbaşkanı mevkidaşı Hollande ile "toplumsal uzlaşı ve Irak güçlerinin eğitimini" masaya yatırdıklarını söyledi.

IRAK'IN KUZEYİNDEKİ ZENGİNLİK

ABD’nin 2003 yılında Irak’ı işgalinin ardından, ülkenin kuzeyindeki zengin petrol yatakları, Kürtlerin eline geçti. Irak’taki petrol rezervlerinin beşte biri Kürt yönetiminin denetiminde. Irak’ta 150 milyar varil petrol rezervi olduğu

tahmin ediliyor. Kürdistan Bölgesel Hükümeti’nin denetiminde olan bölgelerde ise tahminler 45 milyar varillik bir rezerv olduğu yönünde. Kerkük bölgesindeki petrol rezervi ise yaklaşık 10 milyar varil. Tartışmalı olan Kerkük bölgesindeki kuyulardan şu an günde 650 bin varil petrol elde ediliyor. Kerkük petrolü, Irak petrolünün yüzde 11’ini oluşturuyor. Kürtlerin denetimindeki bölgelerde ise günlük 300-400 bin varil petrol üretiliyor. Bölgesel Hükümet ve yabancı enerji kaynakları yaptıkları açıklamalarda bu rakamın 2019 yılında ise 2 milyon varile çıkacağını hesaplamaktalar. Bu da Kerkük petrolünün 3 katı fazlası bir üretim demek. Kürt yönetimi 40 ayrı saha için 50’ye yakın şirketle petrol ve doğalgaz lisans anlaşmaları imzaladı. Bunlar arasında Exxon Mobil, TOTAL, Chevron ve

Gazpromneft gibi çok uluslu şirketler bulunmakta. Fransa bu ülkeler arasında başı çekiyor.