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Zlatan Ibrahimovic Türkiye'ye geliyor

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Zlatan Ibrahimovic Türkiye'ye geliyor
Zlatan Ibrahimovic Türkiye'ye gelmeye karar verdi. Peki, Manchester United'ın yıldızı Ibrahimoviç Türkiye'ye neden geliyor?

Zlatan Ibrahimoviç, Türkiye’ye gelmeye hazırlanıyor...

Çünkü Manchester United’ın 36 yaşındaki forvetin burnu ile ilgili sıkıntısı var. Zlatan yüzündeki en karakteristik bölgelerden biri olan burnunu değiştirmek istiyor.

Estetik ameliyat olmayı planlayan İbra’nın bu konudaki en büyük referansı ise yakın arkadaşı Erkan Zengin.

1. Lig’de Eskişehirspor formasını terleten ve İsveç Milli Takımı’nda defalarca İbrahimoviç ile birlikte oynayan Erkan, 2 sene önce burnundan operasyon geçirmişti.

O süreçte milli takım kampında İbrahimoviç ve Jimmy Durmaz’ın şakalarına maruz kalan Erkan, şimdi ise bir anlamda İbrahimoviç’in rol modeli oldu!

Fanatik'in haberine göre, ciddi sakatlık sürecini atlattıktan sonra Manchester United’da formasına kavuşan 36 yaşındaki forvet, en yakın zamanda burnunu değiştirmeyi planlıyor.

İbrahimoviç, Erkan’ın da önerileriyle İstanbul Nişantaşı’nda bulunan bir klinikte bıçak altına yatmaya hazırlanıyor.

Bu klinikte daha önce Seda Sayan’dan Alper Potuk’a kadar pek çok ünlü estetik operasyon geçirmişti.

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