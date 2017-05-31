Zonguldak'daki maden kazasında bekleyiş sürüyor

Zonguldak'ın Kilimli İlçesi'nde meydana gelen maden kazasında göçük altında kalan 2 işçiye ulaşılmaya çalışıyor. Çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtirken, acılı ailelerin bekleyişi fotoğraflara böyle yansıdı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen maden kazasında 2 işçi toprak altında kalmıştı. Dün akşam saatlerinde meydana gelen facia sonrasında başlatılan kurtarma çalışmalarında henüz bir sonuç alınamadı.

Kaza sonrasında olay yerine gelen madenci yakınlarının acılı bekleyişi ise devam ediyor.