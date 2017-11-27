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Zonguldak'ta aranan 2 maden işçisinin cenazelerine ulaşıldı

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Zonguldak'ta aranan 2 maden işçisinin cenazelerine ulaşıldı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Taşkömürü İşletme Müessese Müdürlüğü'ne ait kömür ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 maden işçisinin cenazelerine ulaşıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçinin cesedine ulaşıldı.

TTK Karadon Müsessesi'ne bağlı ocakta, çalışmaların sürdüğü esnada eksi 360 ve 460 kotları arasında göçük meydana geldi.

İşçilerden İsa Çeltik, Cafer Tepebaşı ve Abdülkadir Çebeci'nin göçük altında kalması üzerine diğer işçiler tarafından kurtarma çalışması başlatıldı.

CENAZELERİNE ULAŞILDI

Olay yerine gelen TTK tahlisiye ekiplerinin çalışmaları sonucu, işçilerden Abdülkadir Çebeci bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Çalışmaları hızlandıran ekipler, işçiler İsa Çeltik ve Cafer Tepebaşı'nın cansız bedenlerine ulaştı.

Cenazeler ocaktan çıkarıldıkları esnada işçi yakınları sinir krizi geçirdi. Bazı maden işçileri de göz yaşlarına hakim olamadı.

Hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri, Atatürk Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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