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Zonguldak'ta bombalar kıyıya vurdu

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Zonguldak'ta bombalar kıyıya vurdu
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine, Köseağzı mevkisinde içinde mühimmat bulunan bir sandık kıyıya vurdu.

İhbar üzerine bölgeye gelen Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sandığın içinde mühimmat olduğunu belirledi.

Bomba uzmanının açtığı sandık içinde Rusça yazıların yanı sıra 1987 yılında üretildiği tahmin edilen 20 fünyesiz taarruz tipi el bombası gövdesi olduğu tespit edildi.

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Karadeniz'de 27 Nisan'da kaza yaptıktan sonra batan Rus askeri gemisine ait olduğu tahmin edilen sandık, içindekilerle birlikte yapılan ilk incelemenin ardından Kuzey Saha Deniz Komutanlığına teslim edilmek üzere Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığına götürüldü.

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişi açıklarında 27 Nisan'da Rus askeri gemisi ile canlı hayvan taşıyan bir gemi çarpışmış, Rus askeri gemisi, mürettebat kurtarıldıktan bir süre sonra batmıştı.

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