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Zonguldak'ta FETÖ soruşturmasında 13 gözaltı

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Zonguldak'ta FETÖ soruşturmasında 13 gözaltı
Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2'si kadın 13 zanlı gözaltına alındı.

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2'si kadın 13 zanlı gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında eski asker, öğretmen, makine mühendisi, polis memuru, doktor ve ev hanımı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler, "Terör örgütüne üye olma" iddiasıyla Rıfat K, Kartal S, Talha D, Remzi C, Emrah K, Fatih Ç, Neslihan A, Yıldıray Y, Harun T, Cihat U, Döndü Ç, İlker Baki E, ve Ali E'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bilgisayarlara ve dokümanlara el konuldu.

Bu arada operasyon çerçevesinde 7 kişinin arandığı bildirildi.

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