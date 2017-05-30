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Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı

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Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı
Zonguldak’ın Gelik beldesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 maden işçisi göçük altında kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Gelik beldesi Ayiçi Mahallesi Esenlik mevkiinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında saat 22.00 sıralarında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere 2 maden işçisi göçük altında kaldı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ve 112 sağlık ekibi gönderildi. Ekipler göçük altında kaldığı ifade edilen maden işçilerine ulaşmak için çalışma başlattı.

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