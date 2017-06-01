Bugünkü YENİÇAĞ »

Zonguldak'tan acı haber geldi

»
Zonguldak'tan acı haber geldi
Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Gelik Beldesi'nde özel maden şirketine ait kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçi cenazesine 31 saat sonra ulaşıldı.

Ayiçi Mahallesi Esenlik mevkisinde Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan kiraladığı sahada üretim yapan özel şirkete ait kömür ocağında önceki gün meydana gelen göçükte işçiler 34 yaşındaki Tayfun Keskin ve Volkan Köroğlu mahsur kaldı. Ocak girişinden 600 metre uzaklıkta meydana gelen göçüğün ardından TTK tahlisiye ve mesai arkadaşları tarafından kurtarma çalışması başlatıldı.

İşçilerden evli ve 3 çocuk babası Volkan Köroğlu’nun cesedi bu sabah saat 04.30’da kurtarma ekibi tarafından göçükle oluşan kömür yığının içinden çıkartıldı. Köroğlu’nun cesedi, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ocak yakınında saatlerce endişeli bekleyişini sürdüren yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Anne Nazife Köroğlu, “Bana oğlumu göstersin. Savcı gelecekmiş. Savcı oğlumu geri verecekse ben beklerim. 2 gündür oğlumu görmedim. Ne olur bana gösterin” diyerek ağladı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Adına şiir yazdığı topraklarda şehit düştüAdına şiir yazdığı topraklarda şehit düştüKılıçdaroğlu ve Akşener iftar yapacakKılıçdaroğlu ve Akşener iftar yapacakŞehit ateşi 13 ocağa düştüŞehit ateşi 13 ocağa düştüÜlkeye dönmeyen FETÖ sanıkları vatandaşlıktan çıkarılacak!Ülkeye dönmeyen FETÖ sanıkları vatandaşlıktan çıkarılacak!13 askerimizin şehit olduğu kazada yürek yakan ayrıntı13 askerimizin şehit olduğu kazada yürek yakan ayrıntıKılıçdaroğlu: "Tüm Türkiye'nin başı sağolsun"Kılıçdaroğlu: "Tüm Türkiye'nin başı sağolsun"Fransız-Alman yapımı Cougar helikopter 3. kez düşüyorFransız-Alman yapımı Cougar helikopter 3. kez düşüyor13 askerimiz şehit olmuştu: Kaza yerinden ilk görüntüler13 askerimiz şehit olmuştu: Kaza yerinden ilk görüntülerDarbe Komisyonu, muhalefete 5 gün süre verdi!Darbe Komisyonu, muhalefete 5 gün süre verdi!Darbe girişimini ihbar eden binbaşıDarbe girişimini ihbar eden binbaşı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti