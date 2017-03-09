Zuhal Topal'dan Nihat Doğan'a 'Özgecan'lı cevap!

Nihat Doğan'ın yeni Hanife olarak nam salan Öznur'la ilgili yaptığı zehir zemberek açıklamalara, Zuhal Topal'la'dan "Özgecan" göndermeli cevap geldi.

Zuhal Topal'la'da Hanife'nin talibi Serkan'a talip olan Öznur Direnç, stili ve davranışlarıyla magazin dünyasında yeni Hanife olarak adlandırılmıştı.

YENİ HANİFE'YE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Hanife'ye çok sert tepki gösteren Nihat Doğan, aynı tepkilerini yeni Hanife olarak nam salan Öznur için de devam ettirdi. Zuhal Topal'ı daha önce tesettürlü gelin adayı çıkarmaması için uyardığını söyleyen, Nihat Doğan, Beyaz TV'de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz"da Zuhal Topal'a ve gelin adayı Öznur'a ateş püskürdü.

ÖZGECAN'I HATIRLATIP CEVAP VERDİLER

Nihat Doğan'ın sert açıklamalarının ardından, Zuhal Topal'lanın yapımcı firmasından zehir zemberek bir açıklama geldi. Açıklama da, Nihat Doğan'ın, 2 yıl önce Özgecan Aslan için sarf ettiği sözler hatırladı.

İşte açıklamadaki o bölüm:

Tam da birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın olduğu şu günlerde, bu ayrıştırıcı tavrı ortaya koyan, gerçek dışı ifadelerde ve hakaretlerde bulunan, ekibimizi, adaylarımızı küçük düşürmeye çabalayan bu zihniyet; nasıl 2015 yılında vahşice katledilen genç kızımız Özgecan Aslan için kullandığı ifadelerle kadına şiddeti meşrulaştırmayı ima eden sözleri sarfetmişse, bugün tam da '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programındaki sözleriyle, kadınlarımızı başı açık ve başı örtülü olarak ayrıştırmış, ötekileştirmiş, küçük düşürmeye çalışmış, dini inançlarını fütursuzca sorgulamış, toplumda hedef göstermiş ve hadsizce yargılamada bulunmuştur.

KAMUOYUNDAN TEPKİ ALMIŞTI

Hatırlanacağı gibi Özgecan Aslan cinayeti sonrası Nihat Doğan, "Siz de mini eteği giyinip, soyunup, laik sistemin ahkalsızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın!"sözleriyle kamuoyundan tepki toplamıştı.