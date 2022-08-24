İstanbul Maltepe SYDV işçi alacak

İstanbul Maltepe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 4 personel alacağını duyurdu.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak sosyal inceleme görevlisi alınacak.
Son başvuru tarihi 29 Ağustos 2022 olarak açıkladı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
20- 35 yaş aralığında olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Adli sicili temiz olmak.
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