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Engelli golfçümüzden büyük başarı

Golfte bir başarı da engelli sporcumuz Mehmet Kazan'dan geldi

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 11:22
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2022 Çekya Engelli Açık Turnuvası'nda Avrupa Engelliler Golf Birliği tarafından düzenlenen dev yarışta milli sporcu Mehmet Kazan ikinci oldu

Engelli golfçümüzden büyük başarı
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Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamada, hafta sonu Çekya'da gerçekleşen organizasyona, 7 ülkeden 61 sporcunun katıldığı belirtildi.

Engelliler Golf Milli Takımı'nın sporcusu Mehmet Kazan'ın, genel klasmanda toplamda 159 (+15) gross skorla ikinci olduğu aktarıldı.

Mehmet Kazan'ın ayrıca "Best Leg" kategorisinde 59 skorla birincilik elde ettiği kaydedildi.

Organizasyonda yer alan bir diğer milli sporcu Karahan Yıldırım'ın ise mücadele ettiği "Best Arm" kategorisinde 19 skorla 5. sırayı aldığı ifade edildi.

 

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