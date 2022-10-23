﻿ Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar vatandaşlarla birlikte batak oynadı

Adanan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar batak oynarkenki görüntüsüyle gündem oldu. Adana'da bir kıraathaneye giden Kararlar, vatandaşlarla birlikte batak oynadı. Karalar'ın o anları bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Başkan Karalar'ın vatandaşlarla birlikte eğlenceli dakikaları, sosyal medyada da çok kez paylaşım aldı.

"BAŞKANIM BOL ŞANS"

Adanalılar videoya, "Başkanım bol şans", "Yakışır Adanalı başkana?" gibi yorumlarda bulundu.