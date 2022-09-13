Derenin içinden ceset çıktı

İHA'nın haberine göre, saat 07.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, derenin çevresinde gezen bir grup genç, sazlıkların arasında çürümüş bir ceset görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Bir kısmı suyun içinde bulunan cesedin çıkarılması için Su Altı Grup Amirliği ve itfaiyeden destek istendi. Bölgeye gelen su altı polisleri ile itfaiye erleri, suyun içinde torbaya konulan cesedi vinç ile bulunduğu yerden çıkardı.

Suyun dışında bulunan kısımları tamamen çürümüş ve iskelet haline gelmiş cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Bir süredir suyun içinde olduğu değerlendirilen ceset, yapılan ilk incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cesedin kimliği ve ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.