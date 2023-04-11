Akaryakıta zam geldi. Bu gidişle akaryakıt pompaları alev alacak

Editör: Özlem KIRAL

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri öncesi hükümet bütçe açığını kapatmak için benzinden sonra motorine de zam yaptı.

OPEC'in (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) ham petrol üretimini azaltmasını ve Brent petrolün fiyatının artmasını gerekçe gösteren hükümet bugün de motorine 67 kuruş zam yaptı.

Bildiğiniz gibi Nisan ayı başında benzinin litre fiyatına 1 TL 11 Kuruşluk zam yapılmıştı.

Benzinden sonra bugün de motorinin litre fiyatına 0,67 TL'lik bir zam yapıldı.

Zam sonrası motorin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 21 lira 67 kuruşa, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 21 lira 12 kuruşa, Ankara'da 21 lira 48 kuruşa, İzmir'de de 21 lira 56 kuruşa yükseldi.

Son zammın pas geçtiği benzinin litresi İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 22 lira 41 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 22 lira 46 kuruşa, Ankara'da 22 lira 80 kuruşa, İzmir'de 22 lira 79 kuruşa satılıyor.

İstanbul'un Anadolu Yakası baz alındığında Benzin ile motorinin arasındaki fark 1 lira 35 kuruşa düştü.

Son dakika değişikliği ile motorine zammın geri çekilmesini umutla bekleyen araç sahipleri "Yine hüsrana uğradık. Hükümet benzin ve motorine zammı bindirdi. Bu ay seriye bağlar. Tek şansımız seçim olması. Oy almak için zammı erteleyebilirler diye düşünüyoruz. Alkollü içeceklerle tütün ürünlerine de zam yaparlar" dediler.