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AKP iç çatışma çıktı. Başkan yardımcısı hırsızlığı itiraf etti

AKP’den ihracı istendiği öne sürülen AKP Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Yasin Fırat Çiftçi flaş bir açıklama geldi. Yasin Fırat Çiftçi isim vermeden yapılan hırsızlığı ortaya koydu.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 16:36
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AKP Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Yasin Fırat Çiftçi hırsızlığı itiraf etti. AKP iç çatışma çıktı

AKP iç çatışma çıktı. Başkan yardımcısı hırsızlığı itiraf etti
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Milli Gazete'nin haberine göre, AKP Şanlıurfa Teşkilatından Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Yasin Fırat Çiftçi ortalığı ayağa kaldıracak ifadeler geldi.

Partiden ihraç edildiği ileri sürülen AKP Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Yasin Fırat Çiftçi bu iddiaları “Şahsımla alakalı bazı haber sitelerinde AKP'den ihraç edildi haberleri asılsız ve yalandır … Gerekli açıklama ve detayları ayrıntısıyla belgeleriyle kamuoyuyla paylaşacağım" ifadeleriyle yalanlamıştı.

“ÇALARAK BİR YERE VARAMAZSINIZ”

Bu olaydan daha sonra Şanlıurfa’da yerel gazetecilik yapan Mehmet Yetim'e konuşan Yasin Fırat Çiftçi "İl Başkanlığının keyfe keder uygulaması yüzünden 3 defa üst üste toplantıya katılamadığımızı beyan etmişler. Ve bu yüzden bizleri parti il yönetiminden ihraç etmek için İl Disiplin Kurulu'na sevk ettiklerini duyduk" ifadelerde bulunurken bugün de sosyal medyada AKP’deki hırsızlığı itiraf etti.

Kendi Twitter sayfasından isim vermeden AKP’li yöneticilerine seslenen Yasin Fırat Çiftçi "Siyaset sabır ve sebat İşidir. Şahısları kullanarak Ali Cengiz oyunları ile yapacağınız siyaset bir ihale, bir petrol ruhsatı rantı ile gider duvara toslar. Toplumdaki itibarınız da dağ gibi borçlarınız kadar olur. Çalarak çırparak bir yere varamazsınız." diye yazdı.

“GANİMETİ BÖLÜŞEMEYİNCE…”

Öte yandan olayla ilgili düşüncelerini paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal “Şanlıurfa’da AKP'li yöneticiler söz konusu menfaatleri ve elde ettikleri ganimet olunca ve bölüşemeyince bireysel çıkar nedeniyle birbirlerine düştüler" yorumunda bulundu.

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