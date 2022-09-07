Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
2021 yılında Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olan ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, yalnızca kariyeriyle değil, özel yaşamıyla da sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda sevgilisi İmge ile yollarını ayıran Ebrar Karakurt, bu defa annesiyle verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti.
Galeri Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 15:33 Son Güncelleme: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 16:04