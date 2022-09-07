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Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı

2021 yılında Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olan ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, yalnızca kariyeriyle değil, özel yaşamıyla da sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda sevgilisi İmge ile yollarını ayıran Ebrar Karakurt, bu defa annesiyle verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti.

Galeri Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 15:33
Son Güncelleme: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 16:04
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Geçtiğimiz mayıs ayından beri İtalya'da yaşayan Ebrar Karakurt, annesiyle fotoğrafını paylaştı.

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Sosyal medya hesabını sık kullanan milli voleybolcu, annesiyle olan karesini 'Gerçek Anne' notuyla yayınladı.

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Ebrar Karakurt, bir dönem cinsel yönelimi nedeniyle Türkiye'nin gündemine oturmuştu..

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Sevgilisi İmge ile pozunu paylaşan ünlü voleybolcu, tartışmaların odağında yer almıştı.

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Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'ndaki başarılarının ardından İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novara'dan teklif alan Ebrar Karakurt, bir süredir sevgilisi İmge ile İtalya'da yaşıyordu.

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Geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı alan ikili, birlikte yer aldıkları bütün fotoğrafları sildi.

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İşte Ebrar Karakurt'un paylaşımı...

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