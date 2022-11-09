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Beyazıt Öztürk'ten açıklama geldi. Annesinin beyin kanaması geçirdiği söylenmişti

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün annesinin beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakım olduğu söylenmişti. Öztürk'ten annesinin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 09:45
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Annesinin beyin kanaması geçirdiği haberleri üzerine ünlü şovmen açıklama yaptı

Beyazıt Öztürk'ten açıklama geldi. Annesinin beyin kanaması geçirdiği söylenmişti
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Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün annesi Nurten Öztürk'ün beynine pıhtı atması sonucu beyin kanaması geçirdiği söylenmişti. Magazin camiasına bomba gibi düşen haberin ardından Öztürk'ten açıklama gecikmedi. Ünlü şovmen annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Beyazıt Öztürk Instagram'dan açıklama yaptı

Annesine olan düşkünlüğüyle tanınan Beyazıt Öztürk, çıkan beyin kanaması geçirdi iddiası üzerine sosyal medyadan açıklama yaptı. Annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Öztürk, endişelenen herkese bu vesileyle teşekkür etti.

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