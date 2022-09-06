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İntihar gibi kaza

Antalya'da kullandığı motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu hastanede hayatını kaybeden genç sürücünün kaza anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Annesinin feryatları yürek yaktı.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 15:52
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Antalya'da intihar gibi kaza

İntihar gibi kaza
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İHA'nın haberine göre, kaza, Muratpaşa ilçesi Güzeloba 1870 Sokak kanal yolunda meydana geldi. 00.30 saatlerinde 07 HG 860 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 07 AKK 294 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletten fırlayan sürücü Cavit Özyiğit (22) ağır yaralandı. 

Yoldan geçen sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Cavit Özyiğit hayatını kaybetti.

Kaza anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosikletin otomobil ile çarpıştığı anlar yer aldı.

 

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