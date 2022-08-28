Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Türkiye’yi yeşille donatmaya aşkla devam edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir televizyon programında kullandığı “Çevre, Şehircilik Bakanlığını kapatacağız. Sadece Çevre Bakanlığı olacak” sözlerine dair sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Her şey değişir, CHP değişmez. İktidara gelirlerse milyonları ev sahibi yapmış, afetlerde milletin umudu olmuş Bakanlığımızı kapatacaklarmış. Bunu; tarihe musluk, ibrik ve heykellerle geçecek olan sözde çevreci CHP’den duyduğumuza şaşırdık mı? Tabii ki hayır! Milletin hayrına tek bir işin olmayacak, kalkıp bir de engelleniyoruz tezviratı yapacaksın. Biz sizin köhnemiş zihniyetinize rağmen, yıllardır yok saydığınız bu aziz millet için yüzbinlerce yuva kurmaya, Türkiye’yi yeşille donatmaya aşkla devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ

AK Parti kayıp bin gün diyor, kabul etmek lazım, kendileri bin gün yok. Ekrem başkan metro inşaatları başlattı. Parasızlık demedim. Belediye başkanı arkadaşlarıma sakın şikayet etmedim, sizin göreviniz zorluğu aşmak, gereğini yapmak dedim. Dünyanın engelini çıkarıyorlar. İmza atılacak, metro yapılacak, para gelecek bekletiyorlar. Yazıya aylarca cevap verilmiyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı kapatacağız. Çevre Bakanlığı olacak. Orada oturan bakan bizim Kargamış belediyesinin diyelim, oradaki parkı imara açabilir. Senin ne işin var orada. Bu yetki belediyelerde olur, orası denetler. Bütün büyük rantların merkezidir orası. 5'li çetenin de merkezidir orası. Bütün o alanlar, askeriye ait yerler vardı İstanbul'da. Binlerce dönüm. Erdoğan 'buralar yeşil alan olacak' dedi hepimiz sevindik. Sonra imara açtılar. Çünkü para. Bizim bilmediğimizi sanıyorlar. İstanbul'da ne kadar fakir fukaranın hakkı alındıysa o parayı alıp iade edeceğim onlara.