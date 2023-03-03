Domates ihracatına yasaklama. Bakanlık 'acele' ibaresiyle yazı yollandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 il tarım ve orman müdürlüklerine "Acele" ibaresiyle bazı ürünlerin ihracatında düzenleme yapılmasına ilişkin yazı gönderdi.

Yazıda, Türkiye'de domates fiyatlarında son günlerde yaşanan anormal fiyat artışları ve 11 ili doğrudan etkileyen deprem afeti nedeniyle gıda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla tedbir alınması ihtiyacının doğduğu belirtildi. Bu kapsamda, taze ve soğutulmuş domates ihracatının, 14 Nisan 2023'e kadar kısıtlanması kararlaştırıldı.

BAZI ÜLKELER İHRACAT BAŞVURULARI İÇİN KAPSAM DIŞI TUTULDU

Buna göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Filistin ve Azerbaycan'a (Nahçivan dahil) yapılacak ihracat başvuruları kısıtlama kapsamında bulunmuyor. Ayrıca, Suriye'de güvenlik altına alınan bölgelere Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve bağlı kuruluşlarınca yapılacak ihracat başvuruları, AFAD, Kızılay veya diğer insani yardım kuruluşlarınca yapılacak başvurular, Birleşmiş Milletler, Dünya Gıda Programı ve Kızılhaç gibi alıcısı insani yardım kuruluşu olan ihracat başvuruları, organik ürün sertifikası bulunan ürünler için yapılacak başvurular, Türk denizlerinden transit geçen ve Türkiye limanlarına uğrayan yabancı bayraklı gemilerin iaşe ihtiyaçlarının karşılanması için gemi kumanyacılığı yapan firmalara gemi başına her bir ürün için en fazla 500 kilograma kadar yapılacak ihracat başvuruları kısıtlamaya dahil edilmedi.

Bakanlığa veya TAREKS'e başvurusu yapılarak başlamış işlemler de düzenlemeden muaf tutuldu.

Yazıda, "14 Nisan 2023'e kadar 0702.00 GTİP'li domates (taze/soğutulmuş) ihracat başvuruları (belirtilen muafiyet durumları hariç) için Bitki Sağlık Sertifikası ve/veya Sağlık Sertifikası düzenlenmemelidir." ifadesine de yer verildi.