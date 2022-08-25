2 bin litre etil alkol ele geçirildi

İHA'nın haberine göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince alkol kaçakçılığının önlenmesine yönelik İl Merkezinde yapılan çalışma neticesinde 2 kişi gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda 2 palet halinde 165 koli içinde toplam 2 bin litre etil alkol, 260 adet alkol yapımında kullanılan Anason ele geçirildi. Yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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