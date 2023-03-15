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Depremin ardından bu kez de selin vurduğu Balıklıgöl'ün balıklarına ne oldu

Depremin ardından sel felaketiyle yüzleşen Şanlıurfa'da bulunan tarihi Balıklıgöl de etkilendi. Selin etkisiyle taşan göldeki çok sayıda balık çevreye saçılarak telef oldu.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 19:56
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Balıklıgöl'ün balıklarına ne oldu

Depremin ardından bu kez de selin vurduğu Balıklıgöl'ün balıklarına ne oldu
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6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Şanlıurfa ve Adıyaman'ı bu kez sel felaketi vurdu.

Her iki ilde de çadır kentler sular altında kalırken, alt geçitleri de su bastı. Son açıklanan verilere göre ise; Adıyaman ve Şanlıurfa’da en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Depremin vurduğu illerden biri olan Şanlıurfa'da dünden bu yana etkisini sürdüren sağanak yağış sel felaketine neden oldu. 

BALIKLIGÖL'DEKİ BALIKLAR TELEF OLDU

Yaşanan sel felaketinden sonra Balıklıgöl'ün son hali ise tedirgin etti. 

Yaşanan deprem sonrası Balıklıgöl’ün temiz ve berrak suyu çamur rengine dönmüştü. Balıklıgöl'ü depremin ardından bu kez de sel vururken, tarihi göldeki çok sayıdaki balık da yürüyüş yollarına saçılarak telef oldu.

Suyun renginin de değiştiği gözlenen yerleşkenin çevresi, güvenlik amacıyla polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle çevrildi.

Yerleşkede bulunan Ayn Zeliha Gölü'nde su seviyesi yaklaşık 2 metre yükseldi.

BALIKLIGÖL'ÜN HİKAYESİ

Hz İbrahim Peygamber o dönemde yaşamış olan bir hükümdar olan Nemrut ve halkının taptığı putlarla mücadele eder. Tek tanrı fikrini savunan Hz İbrahim, Nemrut tarafından günümüzdeki Urfa Kalesi'nin bulunmakta olduğu tepeden ateşe atılmıştır. Bu esnada Allah tarafından ateşe" Ey Ateş İbrahim'e karşı serin ve Selamet ol" emri verilmiştir. Bu emrin üzerine ateş suya dönüşür ve içinde bulunan odunlar da balığa dönüşür. Böylece Allah'ın mucizesi gerçekleşmiş durumda olur.

İbrahim peygamber bir gül bahçesinin içerisine sağ olarak düşer. Hz İbrahim'in düştüğü yer ise Halil- ür Rahman gölüdür. Rivayete göre Nemrut'un Kızı Zeliha da, İbrahim peygambere inandığı için ve onu sevdiği için onun peşinden ateş atlar. Zeliha'nın düştüğü yer ise Ayn- ı Zeliha Gölü adını almıştır.

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