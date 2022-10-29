﻿ Başakşehir'de yolcu otobüsü alev alev yandı. Yolcular kurtarıldı

Başakşehir'de yolcu otobüsünde yangın çıktı. Otobüs alev alev yanarken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolcuların tahliye edildiği belirtiliyor. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Başakşehir'de yolcu otobüsünde yangın çıktı. Otobüs alev alev yanarken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolcuların tahliye edildiği belirtiliyor. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
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