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Galatasaray'ın yıldızı için flaş iddia

Galatasaray'ın Süper Lig'de Başakşehir'le oynadığı maçın kadrosuna alınmayan Yunus Akgün hakkında yeni bir iddia ortaya çıktı.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 14:20
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Başakşehir'le oynanan maçın kadrosuna alınmayan Yunus Akgün gidiyor mu

Galatasaray'ın yıldızı için flaş iddia
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Sezon başında 4 milyon euro bonservis bedeliyle Antalyaspor'dan Hull City'ye giden Doğukan Sinik büyük hayal kırıklığı yaşıyor.
Doğukan düşmemeye oynayan Hull City'de 10 maçta 301 dakika forma bulabildi. 1 asist yaptı. Milli futbolcunun bu nedenle takımdan ayrılmak istediği ifade ediliyor.
Fotomaç'ta yer alan habere göre; daha önce Galatasaray CEO'su Erden Timur, Hull City'den 23 yaşındaki kanadı istemiş ancak olumsuz cevap almıştı. Erden Timur bir kez daha Hull City'nin kapısını çalarken İngiliz ekibinden kontra bir teklif geldi.
İngiliz ekibi Doğukan'a karşılık Yunus Akgün'ü talep etti. Taraflar arasındaki görüşmeler merakla takip ediliyor.
Medipol Başakşehir'le oynanan lig maçının kadrosuna alınmayan genç yıldızın takımdan ayrılabileceği iddia ediliyordu.
Geçtiğimiz iki sezon kiralık olarak Adana Demirspor forması giyen Yunus, özellikle 2021/2022 sezonunda gösterdiği performansla göz doldurmuştu.
Geçen sezon Akdeniz ekibiyle 39 maça çıkan genç oyuncu, 9 gol ve 17 asistlik bir performans sergilemişti.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Yunus Akgün, ay-yıldızlı formayla çıktığı 5 maçta 1 gol attı.
Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden 22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon euro.


 

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