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Beşiktaş taraftarı Dolmabahçe’yi inletti: Türkiye laiktir, laik kalacak

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelede siyah-beyazlı taraftarlar "Türkiye laiktir laik kalacak" tezahüratı yaptı.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 00:32
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Beşiktaş taraftarı Dolmabahçe’yi inletti: Türkiye laiktir, laik kalacak

Beşiktaş taraftarı Dolmabahçe’yi inletti: Türkiye laiktir, laik kalacak
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

Karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, son dakikalarda taraftarının yaptığı tezahüratla gündem oldu.

Beşiktaş taraftarı "Türkiye laiktir, laik kalacak" şeklinde slogan attı.

İşte o anlar:

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adem
30.08.2022 01:23
Vatan hainleri bu Güzelim Cennet Vatanima cok zarar verdiler Cumhuriyetin Temelini sarsdilar Cumhuriyetin tüm varliklarini talan ettiler Yurtdışında onurumuzu Güvenimizi sifirladilar  
 
🇹🇷
30.08.2022 01:07
KOCAK DOLUSU SEVGİLER NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE 👏👏👏👏👏NASIL GUZELSİNIZ NE BÜYUK MUTLULUK  
 
Yalçın Türk
30.08.2022 00:59
fatih abi, azönce teketek bilim de ki kapanış konuşmasında Türkiye'yi özetledi.. mükemmel bir programdı gözümü kırpmadan izledim.. izlemenizi tavsiye ederim..  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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