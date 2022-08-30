Beşiktaş taraftarı Dolmabahçe’yi inletti: Türkiye laiktir, laik kalacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.
Karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, son dakikalarda taraftarının yaptığı tezahüratla gündem oldu.
Beşiktaş taraftarı "Türkiye laiktir, laik kalacak" şeklinde slogan attı.
İşte o anlar:
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