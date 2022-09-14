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Beyoğlu’nda bir garip olay. Polis alarma geçti

Beyoğlu’nda saatlerce kaldırımda hareketsiz bekleyen ve konuşmayan kadın, İstanbul polisini alarma geçirdi. Polislerin tüm ikna çabalarına tepki vermeyen kadın, kimliğinin belirlenmesi için ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 09:46
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Beyoğlu’nda bir garip olay. Polis alarma geçti

Beyoğlu’nda bir garip olay. Polis alarma geçti
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İHA'nın haberine göre, Beyoğlu Camiikebir Mahallesi, Bahariye Caddesi üzerinde kaldırımda ayakta hareketsiz bekleyen yabancı uyruklu kadın, polis ekiplerini harekete geçirdi. İddiaya göre, saat 15.00 sıralarında cadde üzerinde sağa sola giden kadın, kaldırama geçerek hareketsiz beklemeye başladı. 

Çevredeki esnafın yardım çabalarına cevap vermeyen kadın, hareketsiz kalmaya devam etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saatlerce kadını ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Sağlık ekiplerinin de yardımlarını reddeden kadın konuşmama eylemini sürdürdü.

5 SAAT BEKLEDİ

Polis ekiplerinin tüm ikna çabalarına rağmen konuşmayan kadın, yaklaşık 5 saat kaldırımda bekledi. 5 saat kaldırımda bekleyen kadını polis ekipleri, kimliğini belirlemek için ilçe emniyet müdürlüğüne götürdü.

Görgü tanığı Mevlüt Baştaş, “Bu hanımefendi saat 15.00 civarlarında yolun karşısında geçiyordu. Anormal davranışlarda bulunduğu için iki tane kadın polis arkadaş geldi. Sordular. Yardıma ihtiyacın var mı, diye. Yaklaşık kırk beş dakika burada beklediler ikna etmek için ama kadın da ne çıt var ne ses var" dedi.

Baştaş "Polis arkadaşlar gelmeden önce yolun karşısına geçip ilerliyordu. Esnaflar yemek ısmarlamaya çalıştı ama cevap vermedi. Üç beş saate yakındır burada yani. Yabancı uyruklu mu bilmiyorum. Kendisi de herhalde tramvaya maruz kalmış. Ama ben bence engelli vatandaş da olabilir” diye konuştu.

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