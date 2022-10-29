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Bolu'daki inşaat kazısında bulundu işçiler gözlerine inanamadı

Bolu’da, bahçe duvarı için kazılan inşaat alanında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit bulundu. Vinç yardımıyla çıkarılan lahit açılmak üzere Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Lahitin kapağının çarşamba günü açılacağı belirtildi.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 12:58
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Bolu'da şans eseri ortaya çıktı. İnşaat kazısında bulundu işçiler gözlerine inanamadı

Bolu'daki inşaat kazısında bulundu işçiler gözlerine inanamadı
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İHA'nın haberine göre, Tepecik mahallesinde bahçe duvarının temeli için iş makinesiyle çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2 metre kazılan alanda iş makinesinin sert bir maddeye çarpması üzerine çalışma durduruldu. 

Sert kayanın çevresini kazan operatör iş makinesinin çarptığı sert maddenin lahit olduğunu farketti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Müze Müdürlüğü ekipleri geldi. 

Ekiplerin incelemesinde lahitin Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan lahit incelenmek üzere Müze Müdürlüğü bahçesine götürüldü.

Lahitin kapağının hafta için müze yetkilileri tarafından açılacağı öğrenildi.

Lahitin içinden servet çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten bir kişi "Kabartmaların derinliği ne kadar yüksekse içindeki zatın hazinesi de fazla olur. Lahittteki kabartmalar derin. İçinden servet çıkabilir" yorumunu yaptı.

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