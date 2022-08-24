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  • Kadınlara ''Et'' diyen imam Halil Konakçı şarkı sözlerine kafaya taktı. Bu efsane şarkıları dinleyenler dinden çıkarmış

Kadınlara ''Et'' diyen imam Halil Konakçı şarkı sözlerine kafaya taktı. Bu efsane şarkıları dinleyenler dinden çıkarmış

Kadınlar "Et" diyerek büyük tepki toplayan camii imamı Halil Konakcı'nın sosyal medya üzerinden yayınlanan vaazları gündem olmaya devam ediyor. Konakcı, şimdi de Türk Sanat Müziği'ndeki bazı parçalarda geçen sözleri dinleyenlerin ve o sözleri yazanların dinden çıktığını ileri sürdü.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 10:22
Son Güncelleme: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 10:29
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Bu efsane şarkıları dinleyenler dinden çıkarmış. Kadınlara et diyen imam Halil Konakçı şarkı sözlerine kafaya taktı

Kadınlara ''Et'' diyen imam Halil Konakçı şarkı sözlerine kafaya taktı. Bu efsane şarkıları dinleyenler dinden çıkarmış
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Kadınlar hakkında kullandığı "Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık" ifadeleriyle gündeme gelen ve tepki çeken vaazlarını sürdüren imam Halil Konakcı bu defa Türk Sanat Müziği'ni hedef aldı.

Türk Sanat Müziği'ndeki bazı parçalarda geçen sözleri dinleyenlerin ve o sözleri yazanların dinden çıktığını ileri süren Konakçı, ""Cenneti değişmem saçının teline diye şarkı yazmış adam, bak bak... Sensiz cennet bile sürgün sayılır, madem unutacaktın beni neden yarattın... Şarkı sözleri bunlar. Bunları dinleyip keyif alan, söyleyen, yazan dinden çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

"DİNDEN ÇIKMIŞTIR"

Konuşmasında Cem Yılmazı da hedef alan Konakcı, Cem Yılmaz'ın bir gösterisindeki kadının yaratılışına ilişkin esprisiyle ilgili "Soytarılar çıkıyor televizyona espri yapıyorlar. Neymiş? Allah erkeği yaratmış, sonra bakmış düşünmüş 'Ben bundan iyisini de yaratırım' diyerek kadını yaratmış. Bunu dinleyen de söyleyen de buna alkış tutan da, zevk alan da hepsinin imanı gitti" dedi.

KADINLARA ET DEMİŞTİ

İmam Halil Konakçı, "Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. 100 yıl önce dedelerimizin yatak odasında görmediği kıyafetleri biz çarşıda pazarda plajda görüyoruz. Bu kadınların başında yok mu adamları abileri babaları kocaları? Tamam ateistsin, imanın zayıf… Ya hiç kıskanmıyorsun lan?" diyerek kadınları hedef almıştı.

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Zeynep gök kaya
24.08.2022 16:32
İmamın söyledikleri arasındaki bazı sözler çok doru  
 
vatandaş
24.08.2022 13:53
ben kimseye inanmam sadece allaha inanırım  
 
yusuf
24.08.2022 13:37
İmam bazı konularda haksız da değil  
 
TÜM YORUMLAR (33)
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