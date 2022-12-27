Sahaya inen kulüp başkanından rakip futbolcuya yumruklu saldırı. Bu saldırının özrü mü olur

Yalova’da oynanan amatör maçta sahaya inen kulüp başkanı rakip takım oyuncusuna tokat atarak saldırdı.Alınan bilgiye göre, Yalova Süper Amatör Ligi’nde mücadele veren Yeşilovaspor ile Çınarcık Belediyespor Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
0-0 biten mücadelenin ardından futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Bu sırada sahaya atlayan Yeşilovaspor Kulüp Başkanı Yalçın Oruç, Çınarcıksporlu bir futbolcuya saldırdı.
Saldırıya uğrayan sporcu yere düşerken kulüp başkanı polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Maç sonrası futbolcular ve tribündeki vatandaşlar arasında yaşanan arbedeye polis müdahale etti.
Olaylar sırasında bazı taraftarların sahaya indiği gözlemlendi. Başkanın, gencecik futbolcuya yumrukla saldırdığı an saniye saniye görüntülendi.
Yaşanan olaylarla ilgili tahkikat sürerken, Yeşilovaspor Başkanı Yalçın Oruç, saldırdığı rakip takım oyuncusu Yiğit Keskin ile barıştı.
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