Sahaya inen kulüp başkanından rakip futbolcuya yumruklu saldırı. Bu saldırının özrü mü olur

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 17:30

Son Güncelleme: 27 Aralık 2022 Salı - 17:36 Takip Et

Bu saldırının özrü mü olur. Sahaya inen kulüp başkanından rakip futbolcuya yumruklu saldırı