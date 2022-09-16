Baba-oğula bıçaklı saldırı 

İHA'nın haberine göre, olay, merkez Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi yol kenarında yürüyen baba ve oğluna bıçakla saldırdı.
Baba-oğul, şüpheli şahsın bıçak hareketlerinden yumruk atıp manevralar yaparak kurtuldu. Çevredekilerin de araya girmesiyle şüphelinin elindeki bıçağa el konulurken, olay yerine gelen polis ekibi şüpheliyi gözaltına aldı.
Bıçakla saldırı anı saniye saniye kameralara yansıdı.
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