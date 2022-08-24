Otomobil cayır cayır yandı

İHA'nın haberine göre, olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Pazar alanında meydana geldi. Park halindeki LPG’li aracın motor kısmından dumanlar çıkmasının ardından araç bir anda alev aldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahale ettiği otomobil ise kullanılmaz hâle geldi. O anlar saniye saniye vatandaşların kamerasına yansıdı.
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