18 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Mersin transfere doymuyor. Bu kez milli yıldızı kadrosuna kattı

Mersin transfere doymuyor. Bu kez milli yıldızı kadrosuna kattı

Litvanyalı uzun forvet Monika Grigalauskyte'yi transfer eden Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi büyük bir transfere imza attı.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 10:58
Takip Et

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi dev forvet Monika Grigalauskyte ile anlaştı

Mersin transfere doymuyor. Bu kez milli yıldızı kadrosuna kattı
+
Aa
-

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Litvanyalı uzun forvet Monika Grigalauskyte'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bu sezon ligin yanı sıra FIBA Kadınlar Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mücadele edecek Mersin ekibinin yeni transferi Grigalauskyte, takımla ilk antrenmana çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Litvanya milli takımı oyuncularından 1,91 metre boyundaki uzun forvet Grigalauskyte, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin başarısı için elinden geleni yapacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"FIBA Kadınlar Avrupa Ligi arenasında çok güçlü takımlarla mücadele edeceğiz ancak biz vizyon ve kadro kalitesi açısından turnuvanın en büyük şampiyonluk adayı olarak gösteriliyoruz. Bunun yanında lig ve diğer kupalarda da zirvede olacağımıza inanıyorum."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bağcılar’da taksiciye saldırı: Fazladan istediği fişi vermeyince boğazını kesti
1
﻿Bağcılar’da taksiciye saldırı: Fazladan istediği fişi vermeyince boğazını kesti
﻿Bağcılar’da taksiciye saldırı: Fazladan istediği fişi vermeyince boğazını kesti
﻿AKP’li ismin 'İhtilal mi yapacaksınız' sözleri stüdyoyu gerdi: Aytunç Erkin yayından gitmeye kalktı
2
﻿AKP’li ismin 'İhtilal mi yapacaksınız' sözleri stüdyoyu gerdi: Aytunç Erkin yayından gitmeye kalktı
﻿AKP’li ismin 'İhtilal mi yapacaksınız' sözleri stüdyoyu gerdi: Aytunç Erkin yayından gitmeye kalktı
﻿Sedat Peker'den cinayet açıklaması: En basit tanımıyla safdillik
3
﻿Sedat Peker'den cinayet açıklaması: En basit tanımıyla safdillik
﻿Sedat Peker'den cinayet açıklaması: En basit tanımıyla safdillik
﻿Üsküdar Belediye Başkanı sosyal medyada linç edilmişti. Bir AKP'li Belediye Başkanı daha İmamoğlu'na teşekkür etti
4
﻿Üsküdar Belediye Başkanı sosyal medyada linç edilmişti. Bir AKP'li Belediye Başkanı daha İmamoğlu'na teşekkür etti
﻿Üsküdar Belediye Başkanı sosyal medyada linç edilmişti. Bir AKP'li Belediye Başkanı daha İmamoğlu'na teşekkür etti
﻿Cemal Enginyurt'tan flaş iddia: Kimlere kaset kumpası kurulacak?
5
﻿Cemal Enginyurt'tan flaş iddia: Kimlere kaset kumpası kurulacak?
﻿Cemal Enginyurt'tan flaş iddia: Kimlere kaset kumpası kurulacak?
﻿Eski AKP’li başkan seçimle ilgili evrakları yakarken yakalandı
6
﻿Eski AKP’li başkan seçimle ilgili evrakları yakarken yakalandı
﻿Eski AKP’li başkan seçimle ilgili evrakları yakarken yakalandı
﻿Erdoğan, Tunç Soyer ve gazeteci Merdan Yanardağ'ı hedef aldı: Bunların üzerine gitmemiz lazım
7
﻿Erdoğan, Tunç Soyer ve gazeteci Merdan Yanardağ'ı hedef aldı: Bunların üzerine gitmemiz lazım
﻿Erdoğan, Tunç Soyer ve gazeteci Merdan Yanardağ'ı hedef aldı: Bunların üzerine gitmemiz lazım
﻿Gecekondu alev alev yandı
﻿Gecekondu alev alev yandı
﻿Gecekondu alev alev yandı
﻿Şampiyonlar Ligi'nde görülmemiş değişiklik hazırlığı
﻿Şampiyonlar Ligi'nde görülmemiş değişiklik hazırlığı
﻿Şampiyonlar Ligi'nde görülmemiş değişiklik hazırlığı
﻿Sakarya Sağlık Müdürlüğü işçi kıyafeti satın alacak
﻿Sakarya Sağlık Müdürlüğü işçi kıyafeti satın alacak
﻿Sakarya Sağlık Müdürlüğü işçi kıyafeti satın alacak
﻿Muslera Emin'e sahip çıktı. Okan Buruk yine ona güvendi
﻿Muslera Emin'e sahip çıktı. Okan Buruk yine ona güvendi
﻿Muslera Emin'e sahip çıktı. Okan Buruk yine ona güvendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.