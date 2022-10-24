Hepsiburada'da büyük skandal. Çocuklara ne satıyorlar, ayıp ayıp

Çocuklara yönelik cinsel saldırılar artış gösterirken internette ortaya çıkan bir skandal tartışma yarattı. Hepsiburada adlı internet sitesinde “ZSSLD” adlı bir satışçı tarafından çocuk oyuncakları kategorisinde penis yastık satışı yapıldığı ortaya çıktı.

Odatv'de yer alan habere göre; “ZSSLD 80 cm Penis Pelüş Yastık Dolması Yastık Bebek Kız Arkadaşı İçin Hediye” başlıklı oyuncak için siteye konulan fotoğrafta penis şeklindeki yastıklara sarılan küçük bir kız çocuğuna benzeyen manken olduğu görülüyor.

Pedofili suçu kapsamına girecek satışa nasıl izin verildiği ise bilinmiyor.

Söz konusu şirketin sitede her çeşitten 6 bin 647 ürünü yüksek fiyatlardan satması ise akıllara şüpheli satış ihtimalini getirdi.

Çünkü e-ticaret siteleri üzerinden söz konusu pedofili içeren satışların yapılması yeni değil.

Daha önce de Alibaba.com sitesindeki çocuk mayolarının da “sevimli seksi çocuk bikinileri”, “çocuklar için seksi mayolar” ifadeleri ile satışa sunulması tepki toplamıştı.

Üstelik bu şirketlerin söz konusu mayoları Türkiye’den satış yaptığı ortaya çıkmıştı.

Çocukların fotoğraflarıyla birlikte sunulan başlıkları siteden kaldıran şirket, “Alibaba.com Türkiye sayfasında görüntülenen bazı şirket profilleri hakkında tüm yasal süreçler başlatılmış olup, sayfalar kapatılmış, konuyla ilgili hukuki ve teknik süreç devam etmektedir” açıklamasını yapmak zorunda kalmıştı.

Hepsiburada üzerinden yapılan bu satışta ise pedofili öğelerinin bulunması tartışmaları beraberinde getirdi.

SATIŞTAN KALDIRILDI

Hepsiburada “çocuk oyuncakları” kategorisinde satışa sunduğu penis yastık satışını, Odatv'nin haberleştirmesinden 3 saat sonra 09:00’da satışa kapattı.

HEPSİBURADA'DAN SKANDALA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bu tarz sorunların dünyanın birçok e ticaret firmasında yaşandığını öne süren Hepsiburada, "Ancak dünyanın tüm büyük e-ticaret platformlarında benzer olumsuz durumlar nadiren de olsa yaşanabilmektedir. Platform olarak böyle sakıncalı durumlarda çok hızlı biçimde gerekli aksiyonu alıyor ve tedbirlerimizi sıkılaştırıyoruz " ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Haberinizde yer alan söz konusu ürünün satışına derhal son verilmiş, yurtdışı kaynaklı satıcıyla ilgili sözleşmemiz kaynaklı gerekli işlemler başlatılmıştır.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Hepsiburada platformumuzda binlerce satıcı tarafından listelenmiş milyonlarca ürün çeşidine eklenen tüm yeni ürünleri, kanunlara ve genel ahlak kurallarına uygunluğu konusunda titizlikle inceliyoruz.

Ancak dünyanın tüm büyük e-ticaret platformlarında benzer olumsuz durumlar nadiren de olsa yaşanabilmektedir. Platform olarak böyle sakıncalı durumlarda çok hızlı biçimde gerekli aksiyonu alıyor ve tedbirlerimizi sıkılaştırıyoruz.

Haberinizde yer alan söz konusu ürünün satışına derhal son verilmiş, yurtdışı kaynaklı satıcıyla ilgili sözleşmemiz kaynaklı gerekli işlemler başlatılmıştır.

Olayın nasıl gerçekleştiğine dair çok yönlü soruşturmamız devam etmektedir. Benzeri durumların tekrar yaşanmaması için ek önlemler devreye alınmıştır. Konuyla ilgili hassasiyetiniz için teşekkür ederiz."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın nasıl gerçekleştiğine dair çok yönlü soruşturmamız devam etmektedir. Benzeri durumların tekrar yaşanmaması için ek önlemler devreye alınmıştır" denildi.