Fenerbahçe galibiyeti sonrası Giresunspor taraftarından Jesus paylaşımı. ''Çök-kapan-tutun''

Bir Giresunspor taraftarı, Giresunspor'un resmi hesabının yaptığı paylaşımın altına Jorge Jesus'un Benfica zamanından videosunu koyarak ''çök-kapan-tutun'' ifadelerini kullandı.
GİRESUNSPOR'UN PAYLAŞIMI
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Bir Giresunspor taraftarı, Giresunspor'un resmi hesabının yaptığı paylaşımın altına Jorge Jesus'un Benfica zamanından videosunu koyarak ''çök-kapan-tutun'' ifadelerini kullandı.
GİRESUNSPOR'UN PAYLAŞIMI
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