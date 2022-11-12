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Fenerbahçe galibiyeti sonrası Giresunspor taraftarından Jesus paylaşımı. ''Çök-kapan-tutun''

Fenerbahçe, 9 maç sonra Giresunspor'a kaybetti..

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 20:30
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''Çök-kapan-tutun'' Fenerbahçe galibiyeti sonrası Giresunspor taraftarından Jesus paylaşımı

Fenerbahçe galibiyeti sonrası Giresunspor taraftarından Jesus paylaşımı. ''Çök-kapan-tutun''
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Bir Giresunspor taraftarı, Giresunspor'un resmi hesabının yaptığı paylaşımın altına Jorge Jesus'un Benfica zamanından videosunu koyarak ''çök-kapan-tutun'' ifadelerini kullandı. 

GİRESUNSPOR'UN PAYLAŞIMI

 

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Ata Türkmen
12.11.2022 20:44
Giresun'un İstanbuldaki deprem tatbikatı başarıyla sonuçlandı. Efsane kestane oldu, yeni efsane Giresunspor.  
 
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