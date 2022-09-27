Erdoğan asgari ücret için yeni tarih verdi: Ciddi şekilde yükselteceğiz

1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6471 TL, net 5500,35 TL olarak belirlenmişti. Temmuz ayında yapılan asgari ücret zammı sonrası enflasyon yüzde 1,5 oranında artış göstermişti.

Diğer yandan Temmuz ayında zam yapıldığı için asgari ücrete Aralık ayında zam yapılması zorunluluğu ortadan kalkmıştı. Ancak buna rağmen hükümet cephesinden şimdiye kadar olan zaman zarfında çeşitli açıklamalar yapılmış ve Aralık ayında yeni bir düzenleme olacağı belirtilmişti.

ERDOĞAN'DAN YENİ ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaman zaman yaptığı açıklamalarda bunun altını çiziyordu. Erdoğan son olarak katıldığı bir programda yine Aralık ayını işaret ederek yeni bir asgari ücret açıklamasında bulundu. Erdoğan şunları söyledi:

""Asgari ücretten, memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselterek, enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız. Sosyal desteklerde ölçümüzü yoksulluk olmaktan çıkararak, ihtiyaç ve hak temelli bir anlayışla ülkemizin imkanlarını her bir insanımızla paylaşacak kuşatıcı bir sistem kurduk."