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Erdoğan asgari ücret için yeni tarih verdi: Ciddi şekilde yükselteceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altındağ Kültür Sarayı'nda "Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları ile Toplantı" programına katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, asgari ücretten, memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerinde düzenleme yapılacağını söyledi ve tarih verdi.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 19:07
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika asgari ücret memur ve emekli maaşı açıklaması

Erdoğan asgari ücret için yeni tarih verdi: Ciddi şekilde yükselteceğiz
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1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6471 TL, net 5500,35 TL olarak belirlenmişti. Temmuz ayında yapılan asgari ücret zammı sonrası enflasyon yüzde 1,5 oranında artış göstermişti. 

Diğer yandan Temmuz ayında zam yapıldığı için asgari ücrete Aralık ayında zam yapılması zorunluluğu ortadan kalkmıştı. Ancak buna rağmen hükümet cephesinden şimdiye kadar olan zaman zarfında çeşitli açıklamalar yapılmış ve Aralık ayında yeni bir düzenleme olacağı belirtilmişti.

ERDOĞAN'DAN YENİ ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaman zaman yaptığı açıklamalarda bunun altını çiziyordu. Erdoğan son olarak katıldığı bir programda yine Aralık ayını işaret ederek yeni bir asgari ücret açıklamasında bulundu. Erdoğan şunları söyledi:

""Asgari ücretten, memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselterek, enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız. Sosyal desteklerde ölçümüzü yoksulluk olmaktan çıkararak, ihtiyaç ve hak temelli bir anlayışla ülkemizin imkanlarını her bir insanımızla paylaşacak kuşatıcı bir sistem kurduk."

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Sözün Özü
27.09.2022 20:12
Daha geçtiğimiz günlerde Aralık da iyileştirme yapacağız denmedi mi?  
 
Ferit
27.09.2022 19:42
Suriyeli ve afgan işçi boş kalmasın. İş bulsun diye artış yapılıyor. Esnaf zaten borç içinde türk işçi çalıştırmaz. Kayıtdışı mülteci çalıştırır.  
 
Sevcan Çelik
27.09.2022 19:18
Paylaşmayın, verin. En az 25 binle geçinebiliriz. Siz 50 bin verin. Aslında TÜRK'ÜN hakkı : 100 bin euro. (devlet ödemeli) olmayınca beğenemeyiz.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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