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Higuain gözyaşlarıyla formasını astı. David Beckham'ın takımında kariyerini noktaladı

Gonzalo Higuain son maçında gözyaşlarıyla yeşil sahalara veda etti...

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 14:02
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David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'de futbolu bırakan Higuain ağlayarak formasını astı

Higuain gözyaşlarıyla formasını astı. David Beckham'ın takımında kariyerini noktaladı
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Gonzalo Higuain kariyerinin son maçının ardından duygularına hakim olamadı.

Arjantinli yıldız golcü Gonzalo Higuain kariyerine nokta koydu.

MLS'te David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'de forma giyen Higuain daha önce yaptığı açıklamada sezon sonu futbolu bırakacağını duyurmuştu.

MLS'te normal sezonu 48 puanla altıncı sırada tamamlayan Inter Miami, play-off'ta 1. Tur maçında New York City ile karşılaştı. Gabriel Pereira, Maxi Morales ve Haber'in golleriyle New York City sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılıp turu geçerken Inter Miami ise sezonu noktaladı.

Böylece Gonzalo Higuain de kariyerinin son maçını oynadı ve Arjantinli futbolcu mücadelenin ardından duygularına hakim olamadı.

Bu sezon 31 maçta 15 gol kaydeden ve 3 asist yapan Higuain geçen sezonu ise 30 maçta 12 gol ve 7 asistle geçirmişti.

River Plate altyapısında yetişen Higuain 19 yaşında Real Madrid'in yolunu tutmuş ve 7 sezonluk Santiago Bernabeu macerasının ardından sırasıyla Napoli, Juventus, Milan, Chelsea ve Inter Miami formaları giydi.

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