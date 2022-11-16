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  • Zeynep Tokuş'un çocukları ile paylaşımı olay oldu. Görenler gözlerine inanamadı

Zeynep Tokuş'un çocukları ile paylaşımı olay oldu. Görenler gözlerine inanamadı

Bir döneme damgasını vuran Deli Yürek dizisi ile hafızalarda yer edinen Zeynep Tokuş, sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Çocukları ile kamera karşısına geçen Zeynep Tokuş'un fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 15:57
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Deli Yürek dizisi ile hafızalarda yer edinen ünlü isim sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Zeynep Tokuş'un çocukları ile paylaşımı olay oldu. Görenler gözlerine inanamadı
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1998 yılında Show TV'de ekrana getirilen Deli Yürek dizisi 4 sezon boyunca izleyenleri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu ile Zeynep Tokuş'un başrolünde yer aldığı Deli Yürek dizisi halen daha adından söz ettiriyor.

Daha sonra başka projelerde de rol alan Zeynep Tokuş, oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Şimdilerde yoga eğitmeni olarak yoluna devam eden Tokuş, gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih ediyor. Ünlü isim, yıllar sonra yeniden gündem oldu.

Zeynep Tokuş son olarak Alp Nuhoğlu ile evliliğinden dünyaya gelen büyük oğlu Ali'nin doğum günün kutladı.

'SEVGİ DOLU BİR ÖMRÜN OLSUN' 

Çocuklarıyla çekildiği fotoğrafı Instagram hesabına yükleyen Tokuş, "Biricik oğlum Alim... Yumuşacık kalbin gibi sevgi dolu bir ömrün olsun. Yolun açık, aydınlık olsun. Seni çok seviyorum. Annen olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Zeynep Tokuş'un, sosyal medya hesabından çocukları Alp, Ali ve Ayşe ile çekildiği doğum günü karesini gören. hayranları Tokuş'un çocuklarının çok büyük durduğunu belirterek, "Ne ara büyüttün çocukları, hala çok genç duruyorsun" gibi yorumlarda bulundu.

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