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Depremzedeye giden fazla giysi Yemenli şirkete satılmış. Kızılay'ın çadır satışı sonrası bir skandal daha ortaya çıktı

Kızılay’ın, Ahbap Derneği’ne parayla çadır satmasından sonra bir skandal daha ortaya çıktı. Depremzedeler için toplanan giysilerin Suudi sermayesinin ortak olduğu Yemenli bir şirkete satıldığı anlaşıldı. Yemenli şirket, belediyelerin mahallelere kurduğu giysi kumbaralarındaki kıyafetleri de ‘cüzi’ bir miktar karşılığında alıyormuş.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 19:15
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Deprem bölgesine gönderilen giyecekler Yemenli şirkete satıldı iddiası

Depremzedeye giden fazla giysi Yemenli şirkete satılmış. Kızılay'ın çadır satışı sonrası bir skandal daha ortaya çıktı
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Milyonlarca insanın depremzedeler için gönderdiği kıyafetlerin satıldığı ortaya çıktı.

Birgün Gazetesi'nden Bahadır Özgür, depremzedeler için yapılan giysi yardımlarının, Suudi sermayesinin ortak olduğu Yemenli bir şirkete satıldığını yazdı.

Bahadır Özgür’ün yazısının ilgili kısmı şöyle:

Mersin Limanı’ndaki bir depoda çekilmiş videoda, peş peşe gelen TIR’lardan koliler halinde kıyafetlerin indirildiği görülüyor. Videoyu çeken kişi, bunun deprem yardımları olduğunu iddia ediyor. Aralarında hem giyim markalarının gönderdikleri, hem halkın kendisinin yeni alıp paketlediği, hem de kullanılmış olanlar vardı. 

Depo, AJ International Group’a ait. Şirket yetkilileri görüntülerdeki giysilerin, depremzedelere gönderilenler olduğunu doğruladılar. Pek çok belediye ve kuruma çok fazla giysi yardımı ulaştığını, ‘ihtiyaç fazlası’ olarak biriktiğini, altından kalkacak ne personel ne de yer olduğundan kendilerine verdiklerini söylediler. Karşılığında ‘cüzi’ bazı ödemeler de yapmışlar.

Aslında şirket açısından gizli saklı bir durum yok. Belediyelerden aldıkları ihale karşılığında yıllardır ‘atık giysileri’ topluyorlar. Ama mesele de burada başlıyor. Zira, hiçbir belediye o kumbaraların içindekilerin uluslararası bir şirkete ait olduğunu, ‘yardıma muhtaç’ olanlara veya geri dönüşüme gitmediğini, üçüncü dünya ülkelerine satılmak üzere ihraç edildiğini söylemiyor.

AJ International, 2018’de Yemen uyruklu Abduljalil Ali Ali Al-Sharifi tarafından Trabzon’un Akçaabat ilçesinde kuruldu. Aynı yıl İstanbul’da Beylikdüzü Mermerciler Sitesi’ne taşındı. Büyük bir depo açtı.”

Kurucusu Türk vatandaşı olup Abdülhalil Şerifi adını aldı. İstanbul’da birkaç farklı yerde daha şubesi var. Mersin Limanı’nda da devasa bir deposu bulunuyor. Türkiye’de Mersin, Bursa, İstanbul, İzmir gibi illerde kurulu farklı isimlerle 7 şirketi faaliyette. Hepsi ‘sıfır atık’ projesi kapsamında toplayıcılık yapıyor. Tekstilde atık pazarının tek hakimi...

Rakam gerçekten inanılmaz. Karlı bir iş. Giysiler temizlenip, tamir edilip çoğunluğu, şirketin tabiriyle üçüncü dünya ülkelerine, pazarlanıyor. Kullanılamayacak olanlardan iplik, kumaş elde ediliyor.

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