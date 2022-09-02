2 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dolmabahçe Sarayı’nın 166 yıllık kristal şamdanlarına özel bakım

Dolmabahçe Sarayı’nın 166 yıllık kristal şamdanlarına özel bakım

Dolmabahçe Sarayı’nın Harem Bölümü’ndeki en görkemli salonlarından olan Mavi Salon’un 166 yıllık geçmişe sahip avizelerinin kristal şamdanları, 6 kişilik uzman ekip tarafından özenle yerlerinden çıkartılarak bakımları gerçekleştiriliyor.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 17:08
Takip Et

Dolmabahçe Sarayı Harem Bölümü’nün görkemli salonlarından Mavi Salon’un 166 yıllık geçmişe sahip avizelerinin kristal şamdanlarına özel bakıma alındı

Dolmabahçe Sarayı’nın 166 yıllık kristal şamdanlarına özel bakım
+
Aa
-

Dolmabahçe Sarayı’nın Haremlik kısmında bulunan ve tarih boyunca Osmanlı padişahlarına ve Mustafa Kemal Atatürk'e ev sahipliği yapan Mavi Salon'un 166 yıllık geçmişe sahip ve İngiliz kristalleriyle üretilen şamdanları, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı tarafından oluşturulan 6 kişilik uzman ekip tarafından bakım ve onarımları gerçekleştiriliyor. Avize üzerinden bulunan şamdanlar büyük bir titizlikle yerlerinden çıkartılıp bakımları gerçekleştikten sonra tekrar yerine koyuluyor. Salonun dört köşesinde bulunan şamdanlar, kristal boğumlar ve iç içe geçen lalelerden oluşuyor. 3 kademede daralan 42 kollu şamdanların tepesinde kozalak görünümünde işlenmiş bir kristal de bulunuyor.

"ŞAMDANLAR ÖZEL ÖRNEKLERDİR"

Müzecilik ve Tanıtım Dairesi Başkanı Güller Karahüseyin Mavi Salon’un genellikle törenlerde kullanıldığını belirterek "Padişah bayramlaşmayı muayede salonunda gerçekleştirdikten sonra halife merdivenlerinden çıkarak mavi salona gelir. Bu salonda harem halkıyla bayramlaşırdı. Aynı zamanda bu salonda valide sultan da yabancı devlet konuklarının eşlerini kabul ederdi. Bu anlamda çok önemli bir salonda bulunuyoruz. Salonun dekorasyonu ve duvarlarındaki bezemelerde hakim renk olan mavi renkten dolayı mavi salon olarak adlandırılmıştır. Şu an salonda ortada asılı bulunan aydınlatma aracı avizemiz, Fransız Bakara menşeli bir avizedir. Çok özel bir örnektir. Avize atölyesinde çalışan 6 kişilik uzman bir ekip tarafından bakımı ve temizliği yapılan şamdanlar ise o dönemin en önemli kristal üreticileri tarafında üretilir. Milli Saraylar'da pek çok eserler üzerinde çalışan çeşitli atölyelerimiz bulunmakta. Bunlardan biri de avize atölyesidir" dedi.

"SÖKÜLEN HER PARÇA TEKRARDAN YERİNE TAKILMALI"

Güller Karahüseyin "Milli Saraylara bağlı saray, kasır ve köşklerdeki her türlü aydınlatma araçlarının bakımını, temizliğini, restorasyonunu, elektrik tesisatını ve tel bakımını hepsini bu ekip yapmaktadır. Şu anda Mavi Salon’un çok özel şamdanları olan, bu şamdanlar üzerinde çalışıyorlar. Şamdanlar dediğimiz gibi İngiliz kristalleriyle üretilmiştir. Kesme yüzeylerinden yansıyan ışıklar, renkler salona büyülü bir atmosfer kazandırmaktı. Turistler yürürken titreşimden oluşan tınılarıyla, kristal sesleriyle hakikaten büyülü bir atmosfer oluştururlar. Çalışmakta olan ekibimiz bütün kristal avize ve şamdanların hem yüzey temizliğini yaparlar ama bunu yapmak için de tek tek sökerler. Bu çok kolay bir şey değil. Hepsinin söktüğünüz yere takmak zorundasınız çünkü bunların hepsi el işçiliğidir. Bir kolun dibi diğer kolun dibinden daha farklı olabilir. Onun için hepsini yerine geri takmamız gerekir" diye konuştu.

 

(Kaynak: DHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yeni Şafak'a 'Sizi ziyaret edeceğim' diyen Sedat Peker'den tek tweetlik açıklama
1
﻿Yeni Şafak'a 'Sizi ziyaret edeceğim' diyen Sedat Peker'den tek tweetlik açıklama
﻿Cemal Enginyurt doğalgaz zammını eleştirdi ses Melih Gökçek’ten geldi. Melih Gökçek ağzını bozdu Cemal Enginyurt cevabı yapıştırdı. Twitter'da doğal gaz boru döşeme tartışması
2
﻿Cemal Enginyurt doğalgaz zammını eleştirdi ses Melih Gökçek’ten geldi. Melih Gökçek ağzını bozdu Cemal Enginyurt cevabı yapıştırdı. Twitter'da doğal gaz boru döşeme tartışması
﻿Turhan Çömez'den Devlet Bahçeli'ye müthiş cevap. Erdoğan'ın eski sırdaşı bildiklerini anlattı
3
﻿Turhan Çömez'den Devlet Bahçeli'ye müthiş cevap. Erdoğan'ın eski sırdaşı bildiklerini anlattı
﻿Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a enflasyon hatırlatmalı tek kelimelik akım yanıtı gündem oldu
4
﻿Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a enflasyon hatırlatmalı tek kelimelik akım yanıtı gündem oldu
﻿Son seçim anketinden Cumhur'a soğuk duş
5
﻿Son seçim anketinden Cumhur'a soğuk duş
﻿Ordu Mesudiye’de yangın
6
﻿Ordu Mesudiye’de yangın
﻿Ergin Ataman'dan şok itiraf: Şans eseri kazandık
7
﻿Ergin Ataman'dan şok itiraf: Şans eseri kazandık
﻿Bakan Kirişçi duyurdu. Tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
﻿Bakan Kirişçi duyurdu. Tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
﻿Bakan Kirişçi duyurdu. Tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
﻿TFF binasına saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e yükseldi
﻿TFF binasına saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e yükseldi
﻿TFF binasına saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e yükseldi
﻿Burdur Tefenni SYDV işçi alacak
﻿Burdur Tefenni SYDV işçi alacak
﻿Burdur Tefenni SYDV işçi alacak
﻿Ankara'da aranan 248 şahıs jandarma tarafından yakalandı
﻿Ankara'da aranan 248 şahıs jandarma tarafından yakalandı
﻿Ankara'da aranan 248 şahıs jandarma tarafından yakalandı
﻿Iğdır’da düğünü basıp hasımlarının üzerine ateş açtılar: 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı
﻿Iğdır’da düğünü basıp hasımlarının üzerine ateş açtılar: 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı
﻿Iğdır’da düğünü basıp hasımlarının üzerine ateş açtılar: 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı
﻿İYİ Partili Örs, doğal gaz ve elektriğe yapılan zamları eleştirdi: Ak Parti zam şampiyonu oldu
﻿İYİ Partili Örs, doğal gaz ve elektriğe yapılan zamları eleştirdi: Ak Parti zam şampiyonu oldu
﻿İYİ Partili Örs, doğal gaz ve elektriğe yapılan zamları eleştirdi: Ak Parti zam şampiyonu oldu
﻿Dereye düşen şahıs hayatını kaybetti
﻿Dereye düşen şahıs hayatını kaybetti
﻿Dereye düşen şahıs hayatını kaybetti
﻿Manavgat Belediyesi personel alacak
﻿Manavgat Belediyesi personel alacak
﻿Manavgat Belediyesi personel alacak
﻿Ölümsüzlük gerçekmiş: Denizanası türü ölümsüz çıktı
﻿Ölümsüzlük gerçekmiş: Denizanası türü ölümsüz çıktı
﻿Ölümsüzlük gerçekmiş: Denizanası türü ölümsüz çıktı
﻿Yozgat'ta bir kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden hayatını kaybetti
﻿Yozgat'ta bir kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden hayatını kaybetti
﻿Yozgat'ta bir kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden hayatını kaybetti
﻿Kayseri Sarız SYDV personel alacak
﻿Kayseri Sarız SYDV personel alacak
﻿Kayseri Sarız SYDV personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.