Rus zırhlıları pusuya düşürülüp imha edildi 

Milli Gazete'nin haberine göre, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş devam ederken Ukrayna ordusunun karşı saldırıları da büyük bir hızla devam ediyor.

Ukrayna ordusu işgal edilen topraklarını almak için başlattığı operasyonlar çerçevesinde Donetsk bölgesinde Rus işgalcileri nasıl pusuya düşürdüklerine yönelik video yayımladı.

Ukrayna Özel Kuvvetleri tarafından kaydedilen video da 3 Rus zırhlısının ormanda nasıl pusuya düşürüldüğü ve imha edildiği görüntüleri yer alıyor.