DSÖ'den çok çarpıcı bir uyarı geldi

DSÖ Avrupa Direktörlüğünün ABD'deki Washington Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü ile yaptığı araştırmada, salgının ilk iki yılına dair veriler açıklandı. Araştırmanın sonuçlarına göre, 2020-2021'de DSÖ'nün Avrupa Bölgesi'ne bağlı 53 ülkedeki en az 17 milyon kişide en az 3 ay boyunca Kovid-19 belirtileri saptandı.

DSÖ'ye göre, 3 ay ve daha fazla Kovid-19 belirtileri gösterenler, "uzun Kovid-19 geçirmiş" olarak tanımlandı. Bu zaman aralığında "uzun Kovid-19" vakaları bölgede yüzde 307 artış gösterirken kadınların "uzun Kovid-19"a yakalanma riskinin erkeklere oranla 2 kat fazla olduğu anlaşıldı.

DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, uzun Kovid-19'un nedenleri ve etkilerine dair hala birçok şeyin öğrenilemediğinin altını çizerek, "Bölgemizde milyonlarca kişi, ilk Kovid-19 enfeksiyonuna yakalandıktan aylar sonra hala zayıflatıcı belirtiler geçiriyor. Sessizlik içinde bunları yaşamaya devam edemezler. Hükümetler sağlık kuruluşlarıyla çözüm bulmak için birlikte çalışmalı." şeklinde konuştu.

DÜNYADA 145 MİLYON KİŞİ UZUN KOVİD-19 SEMPTOMLU

IHME Direktörü Dr. Christopher Murray ise araştırmaları sonucu salgının ilk iki yılında dünya genelinde 145 milyon kişinin uzun Kovid-19 belirtilerinden üçünü yaşadığı bilgisini verdi. Milyonlarca kişinin, Kovid-19'un kalıcı etkileri nedeniyle hala bu belirtilerle yaşamayı sürdürdüğünü vurgulayan Murray, bu kişilerin sağlık ve günlük yaşamlarının ciddi etkilendiğinin altını çizdi.

AA