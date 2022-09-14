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DSÖ'den çok çarpıcı bir uyarı geldi

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Avrupa Bölgesi'nde, Kovid-19 salgınının ilk iki yılında 17 milyondan fazla kişinin en az 3 ay boyunca virüsle mücadele ettiği açıklandı.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 10:40
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DSÖ'den çok çarpıcı uyarı!

DSÖ'den çok çarpıcı bir uyarı geldi
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DSÖ Avrupa Direktörlüğünün ABD'deki Washington Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü ile yaptığı araştırmada, salgının ilk iki yılına dair veriler açıklandı. Araştırmanın sonuçlarına göre, 2020-2021'de DSÖ'nün Avrupa Bölgesi'ne bağlı 53 ülkedeki en az 17 milyon kişide en az 3 ay boyunca Kovid-19 belirtileri saptandı.

DSÖ'ye göre, 3 ay ve daha fazla Kovid-19 belirtileri gösterenler, "uzun Kovid-19 geçirmiş" olarak tanımlandı. Bu zaman aralığında "uzun Kovid-19" vakaları bölgede yüzde 307 artış gösterirken kadınların "uzun Kovid-19"a yakalanma riskinin erkeklere oranla 2 kat fazla olduğu anlaşıldı.

DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, uzun Kovid-19'un nedenleri ve etkilerine dair hala birçok şeyin öğrenilemediğinin altını çizerek, "Bölgemizde milyonlarca kişi, ilk Kovid-19 enfeksiyonuna yakalandıktan aylar sonra hala zayıflatıcı belirtiler geçiriyor. Sessizlik içinde bunları yaşamaya devam edemezler. Hükümetler sağlık kuruluşlarıyla çözüm bulmak için birlikte çalışmalı." şeklinde konuştu.

DÜNYADA 145 MİLYON KİŞİ UZUN KOVİD-19 SEMPTOMLU

IHME Direktörü Dr. Christopher Murray ise araştırmaları sonucu salgının ilk iki yılında dünya genelinde 145 milyon kişinin uzun Kovid-19 belirtilerinden üçünü yaşadığı bilgisini verdi. Milyonlarca kişinin, Kovid-19'un kalıcı etkileri nedeniyle hala bu belirtilerle yaşamayı sürdürdüğünü vurgulayan Murray, bu kişilerin sağlık ve günlük yaşamlarının ciddi etkilendiğinin altını çizdi.

AA

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