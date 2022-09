Köprü çökünce karısını geri itip kaçmaya çalıştı. Dünya bu yiğit devlet adamını konuşuyor. Asker elinde şampanya şişesiyle kaldı.

Bir Afrika ülkesi olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde iki alanı birbirine bağlaması amacıyla yeni bir köprü inşaa edildi. Asma ve tahtadan yapılmış olduğu görülen köprünün açılışına devlet yetkileri de katılım sağladı. Ancak köprü açılışında devlet yetkililerinin de bilmediği oldukça trajikomik bir kaza meydana geldi.

Protokol üyelerinin adet gereği kırmızı kurdeleyi kestiği anda köprü bir anda parçalara ayrılmaya ve yıkılmaya başladı. Köprünün ortadan ikiye bölündüğü anlar vatandaşların ve basın mensuplarının kameralarına an be an yansıdı.

Nehrin iki kıyısını birbirine bağlayan köprü, adeta ortadan 'kırıldı' ve köprünün parçaları nehre doğru çökmeye başladı. O sırada köprü üstünde olan insanlar can havliyle kendilerini karaya doğru atmaya başladı.

Köprü üzerinde bulunan takım elbiseli devlet adamı, köprünün yıkıldığını anlar anlamaz karısını kurtarmak yerine elleriyle itti ve kendi canını kurtarmaya çalıştı.

O sırada olayı dehşetler içerisinde izleyen bir asker elinde şarap bardağıyla kalakaldı.

Köprünün üstünde olmayan vatandaşlar ise düşme tehlikesi geçiren insanların düşmesini engellemek için yardıma koştu.

Köprünün yüksekliği fazla olmadığı için kazada kimsenin ciddi şekilde yaralanmadığı ifade edildi.