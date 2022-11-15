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Dünyaca ünlü şarkıcı Bebe Rexha, kıyafeti ile ödül törenine damga vurdu

MTV Ödül Gecesi bazı tuhaf kıyafetlere ev sahipliği yaptı. Almanya'nın Düsseldorf kentindeki PSD Bank Dome'da düzenlenen MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde Bebe Rexha'yı görenlerin ağzı açık kaldı. Ünlü şarkıcının kıyafeti gündem oldu.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 10:28
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Dünyaca ünlü ismin kıyafeti ödül törenine damga vurdu

Dünyaca ünlü şarkıcı Bebe Rexha, kıyafeti ile ödül törenine damga vurdu
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MTV Avrupa Müzik Ödülleri Almanya'nın Düsseldorf kentinde yapıldı. MTV EMA 2022'de Taylor Swift 4 ödülün sahibi oldu. Gecede Nicki Minaj, "Super Freaky Girl" ile "En İyi Hip Hop" ve "En İyi Şarkı" ödüllerini alırken, Harry Styles "En İyi Canlı Performans" ve "En İyi İngiliz ve İrlandalı Sanatçı" ödüllerini kazandı.

Geceye ünlüler akın etti. Kırmızı halı için dikkat çeken bir kıyafet seçimi yapan Bebe Rexha  sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü müzisyen Bebe Rexha’nın baştan aşağı kadife tulumu bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilmedi.

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