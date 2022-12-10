Barış Manço'nun sırrını oğlu Doğukan Manço yıllar sonra açıkladı. Duyunca çok şaşıracaksınız

Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri olan Merhum Barış Manço'nun hayatına yönelik bilinmeyen detayları oğlu Doğukan Manço anlattı. Sevenleri, Manço hakkında yıllar sonra bu bilgileri öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

Gerçek ismini açıkladı

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço katıldığı bir söyleşide babasının gerçek ismini açıkladı ve onun hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı. Doğukan Manço, babasının 4 ismi olduğunu söylediğinde herkes şaşkına döndü.

YouTube üzerinden "Barış Manço'nun asıl ismi" adlı bir video yayınlayan Doğukan Manço, babasının 4 ismi olduğunu söyleyerek o isimlerin konulma hikayesini şöyle anlatıyor:

Tosun bebek Barış Manço

"II. Dünya Savaşı esnasında amcam doğuyor, gündeme yönelik olarak 'Savaş' ismini veriyorlar. Seneler sonrasında insanlar artık barış özlemi ile savaşın bitmesini beklerken babam dünyaya geliyor. Babamın birinci adı 'Mehmet', dedesi Mehmet Abdi Manço'dan geliyor. Halam İnci Manço'un söylediklerine göre; 1942 yılında kuzenleri Yusuf Ulcay ölmüş, 1943 yılında babam dünyaya gelmiş. Kuzenini de yaşatmak için babamın adına 'Yusuf' eklenmiş. Bununla da yetinmeyerek yaklaşık 5.5 kilo doğduğundan hastanede hemşireler 'Bunun adı Tosun olsun' demişler. Ve ismi kayıtlara 'Tosun Yusuf Mehmet Barış Manço' olarak geçmiş. 1954 yılında ortaokula geçiş sınavına girerken nüfus müdürlüğüne giderek 'Tosun Yusuf' adını çıkartmışlar."