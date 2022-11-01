Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı
IMDb, starmetre listesi Türkiye verilerini güncelledi. Yalı Çapkını, Etkileyici, Yargı, Kuruluş Osman yıldızlarına fark atarak IMDb starmetre listesinde ilk sıraya yerleşen isim herkesi hayrete düşürdü.
Dizi, film ve televizyon programlarıyla ilgili kapsamlı bilgiler içeren çevrimiçi bilgi bankası IMDb, Türkiye verilerini güncelledi. Böylece en popüler 50 oyuncu da belli oldu. İşte Türkiye’nin en popüler isimleri...