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Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

IMDb, starmetre listesi Türkiye verilerini güncelledi. Yalı Çapkını, Etkileyici, Yargı, Kuruluş Osman yıldızlarına fark atarak IMDb starmetre listesinde ilk sıraya yerleşen isim herkesi hayrete düşürdü.

Galeri Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 11:12
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Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

2/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

Dizi, film ve televizyon programlarıyla ilgili kapsamlı bilgiler içeren çevrimiçi bilgi bankası IMDb, Türkiye verilerini güncelledi. Böylece en popüler 50 oyuncu da belli oldu. İşte Türkiye’nin en popüler isimleri...

3/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

50. Engin Günaydın.

4/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

49. Gözde Kansu.

5/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

48. Şebnem Hassanisoughi.

6/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

47. Mert Yazıcıoğlu.

7/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

46. Ekin Koç.

8/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

45. Burak Deniz.

9/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

44. Melis Sezen.

10/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

43. Damla Sönmez.

11/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

42. Burcu Biricik.

12/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

41. Dilan Çiçek Deniz.

13/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

40. Numan Acar.

14/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

39. Öznur Serçeler.

15/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

38. Farah Zeynep Abdullah.

16/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

37. Metin Akdülger.

17/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

36. Elçin Sangu.

18/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

35. Okan Yalabık.

19/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

34. Turabi Çamkıran.

20/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

33. Beren Saat.

21/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

32. Nuri Bilge Ceylan.

22/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

31. Mert Ramazan Demir.

23/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

30. Engin Akyürek.

24/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

29. Neslihan Atagül.

25/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

28. Kaan Urgancıoğlu.

26/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

27. Aslıhan Malbora.

27/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

26. Burak Özçivit.

28/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

25. Gülçin Santırcıoğlu.

29/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

24. İlayda Çevik.

30/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

23. Çağatay Ulusoy.

31/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

22. Cansu Dere.

32/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

21. Elia Kazan.

33/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

20. Haluk Bilginer.

34/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

19. Ayça Bingöl.

35/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

18. Engin Altan Düzyatan.

36/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

17. İbrahim Çelikkol.

37/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

16. Akın Akınözü.

38/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

15. Pınar Deniz.

39/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

14. Aras Bulut İynemli.

40/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

13. Ennis Esmer.

41/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

12. Esra Bilgiç.

42/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

11. Berkun Oya.

43/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

10. Hazal Kaya.

44/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

9. Demet Özdemir.

45/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

8. Hande Erçel.

46/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

7. Afra Saraçoğlu.

47/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

6. Tchéky Karyo.

48/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

5. Tuba Büyüküstün.

49/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

4. Kerem Bürsin.

50/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

3. Can Yaman.

51/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

2. Kıvanç Tatlıtuğ.

52/52
Liste güncellendi. En popüler isim yine herkesi şaşırttı

1. Ayça Ayşin Turan.

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